В следующем году Иркутская область получит из федерального бюджета почти 50 миллиардов рублей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Областной бюджет на ближайшие три года принят. Доходы в 2021 году составят 190,6 млрд рублей, расходы – 204,6 млрд. Как сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев, Приангарье дополнительно получит из федерального бюджета 20,9 млрд рублей целевых средств и 3 млрд рублей дотаций. Общий объем межбюджетных трансфертов региону составит 48,8 млрд рублей.

Губернатор отметил, что из федеральных средств более 2 млрд рублей выделяется на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство и около 1,3 млрд рублей - на бесплатное горячее питание для учеников младших классов. На модернизацию первичного звена здравоохранения дополнительно направят 1,9 млрд рублей. На оборудования для школ, где учатся дети-инвалиды, предусмотрено дополнительно 21,5 млн рублей.

Почти на 2,8 млрд рублей будут увеличены субвенции на образование. Плюсом из федерального бюджета предусмотрено 235 млн рублей на развитие сельского хозяйства. Кроме того, на восстановление территорий региона, которые летом 2019 года пострадали наводнения, Федерация дополнительно выделяет 3,3 млрд рублей.

Также Игорь Кобзев подчеркнул, что в следующем году наряду с программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Иркутской области продолжится реализация проекта «Сельский учитель». В рамках внесенных губернатором поправок на эти цели предусмотрено 41,8 млн рублей.

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