В Ангарске готовят представление "Казачья станица - славные традиции родного края"

Фото: Предоставлено КП.

Автономная некоммерческая культурно-просветительная организация Дворец культуры «Современник» с проектом «Музыкально - театрализованное представление "Казачья станица - славные традиции родного края" в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Цель проекта: сохранение, продвижение и популяризация культурных традиций прибайкальского казачества, поддержка традиционной многонациональной культуры народов России.

Среди задач: восстановление, сохранение, укрепление духовных связей народов Прибайкалья; формирование средствами культуры и искусства нравственных ценностей, направленных на воспитание чувств национальной гордости и патриотизма; пропаганда идей взаимоуважения и дружбы народов; обогащение подрастающего поколения знаниями о культуре, формирование интереса к культурным традициям, приобщение к народному творчеству родного края.

В рамках проекта планируются выступления народного Прибайкальского ансамбля казачьей песни и танца «Русь» и образцового танцевального коллектива «Веснушки». Для социально-незащищенных слоев населения в Ангарске состоится благотворительный показ музыкально-театрализованного представления “Казачья станица - славные традиции родного края”. Также это представление будет транслироваться в онлайн-режиме на IT-площадке ДК «Современник», которая доступна любому жителю страны и мира.