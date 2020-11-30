Пробки в 8-9 баллов образовались вечером, 30 ноября в Иркутске. Фото: "Яндекс.Пробки"

Не получится быстро добраться с работы домой, вечером, 30 ноября у некоторых иркутских автомобилистов. Причина, как несложно догадаться, в километровых пробках, которые образовались на городских улицах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18.50, в Иркутске были заторы в 9 баллов. В 19.20 показатель снизился до 8 баллов. Это на 4 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. По прогнозу, пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу станут в 2 балла.

Итак, движение затруднено на улицах Карла Маркса, Ленина, Декабрьских Событий, Рабочая, Чкалова, Тимирязева, 3 Июля, Партизанская, Бульвар Гагарина Карла Либкнехта, Пискунова, Ушаковская.

Лучший совет водителям: заранее выбирать пути объезда.

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