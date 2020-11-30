Появилось видео задержания экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Иркутские следователи опубликовали видео задержания экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. Напомним, бывшую чиновницу задержали 30 ноября по подозрению в крупном мошенничестве. На кадрах видно, как следователи и сотрудники ФСБ выводят Наталию Ледяеву из ее квартиры, где ранее был проведен обыск.

Так в чем подозревают экс-главу минздрава? По версии следствия, с мая по октябрь этого года, Наталия Ледяева вместе со своим сыном, а также другими сообщниками, действуя по предварительному сговору, похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей. Это произошло при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для регионального минздрава.

- Чиновница, используя свое служебное положение, обеспечила создание условий для заключения минздравом Приангарья этого государственного контракта, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области. – При этом она осознавала, что ее сын вместе с остальными собирается поставить средства индивидуальной защиты, которые не соответствуют госконтракту.

Добавим, что в отношении Наталии Ледяевой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ррешается вопрос об избрании экс-министру меры пресечения

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