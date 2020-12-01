Охотник трое суток спасался, греясь у костра, в лесах Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Помогите, мой муж ушел на охоту и не выходит на связь, обещал позвонить, как договаривались, но звонка нет, - рассказывала взволнованная сибирячка полицейским. – Он на снегоходе уехал.

Спасатели и сыщики сразу выдвинулись на помощь, ведь тайге в Киренском районе, где пропал 65-летний мужчина уже настоящая зима. Холод до -27 градусов. Полицейским пришлось преодолеть десятки километров. Два дня поисков не дали результатов. На третьи сутки на дежурство заступил капитан полиции Дмитрий Зверев. Он сам занимался охотой и знает леса.

«Вместе с ним на служебном снегоходе «Тайга» отправился сотрудник изолятора временного содержания младший лейтенант полиции Денис Рыков», - рассказали «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «Уже когда стемнело, они обнаружили мужчину, который жег костер у застрявшего снегохода».

Оказалось, трое суток мужчина провел у застрявшей техники. До зимовья пешком было еще слишком далеко. Благо, еда и теплая одежда с собой. Поднимался на сопки, пытался дозвониться, но связи не было.

Полицейские помогли охотнику вызволить застрявший буран. Возвращаться домой мужчина не стал. Продолжил охоту, а младший лейтенант и капитан успокоили его родственников.

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