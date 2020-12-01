В Иркутской области финалисты конкурса «Большая перемена» будут получать губернаторскую стипендию

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В онлайн-формате состоялась встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с победителями и финалистами всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», которые недавно вернулись из международного детского центра «Артек».

Конкурс в этом году проводился впервые и собрал больше миллиона участников со всей страны. Приангарье представляли 13,5 тысяч человек, в финал вышли 15, а в победители – 9 школьников из Иркутска, Братска, Ангарска, Саянска, Усть-Илимска, Нукутского района.

Глава Приангарья поздравил школьников с победой и сообщил, что лидеры конкурса «Большая перемена», которые решат поступать в вузы Иркутской области, каждый месяц будут получать губернаторскую стипендию в размере 5000 рублей.

- Ребята доказали, что успеха можно добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и, конечно, трудолюбию. Надеюсь, что все эти замечательные качества в будущем они применят здесь, на родной земле, - отметил Игорь Кобзев.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.