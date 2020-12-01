Жители Иркутской области могут найти единомышленников в приложении Межнацакселератор 2.0.

Общественное движение «Молодежная ассамблея народов России «Мы-россияне» запустило онлаи н-приложение Межнацакселератор 2.0. Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Проект реализуется в рамках решения задач по укреплению межнациональных отношении в соответствии со Стратегиеи государственнои национальнои политики РФ до 2025 года.

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Приложение будет полезно людям, работающих в сфере национальных отношении и интересующихся этои темои .

В Межнацакселераторе можно наи ти коллег и единомышленников из других городов и всегда оставаться с ними на связи; быть в курсе последних событии в сфере межнациональных отношении ; получать новости о грантах, конференциях и обучающих программах; делиться своими проектами и обмениваться опытом.

Целью проекта также является создание системы интенсивного развития молодежных программ и подготовки кадров в сфере межнациональных отношений. Такая система впервые позволит осуществлять функции образовательно-методологических центров, аккумулирующих информационные, научные, кадровые, материально-технические ресурсы для НКО.