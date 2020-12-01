Ушел из жизни генеральный директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Денис Сергеевич Костюков

Непоправимое горе постигло наш коллектив – 28 ноября после тяжелой непродолжительной болезни ушел из жизни генеральный директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Денис Сергеевич Костюков.

Ушел молодым, в расцвете сил и семейной жизни, на взлёте своей производственной деятельности и карьеры. Осиротели его отец, председатель совета учредителей нашего предприятия С.П. Костюков, жена Юля, четверо ребятишек. Осиротели и все мы. Нет сил и слов передать всю нашу скорбь.

Денис Сергеевич родился 28 августа 1983 года в Иркутске, но детство и школьные годы провел вместе с семьёй в селе Хазан Зиминского района. После школы закончил ИРИИТУ в 2006 году по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств в цветной металлургии», подрабатывая во время учебы оператором на родной кафедре, торговым представителем в ООО «Энергия плюс 2000».

После окончания вуза сначала работал слесарем высшего разряда контрольно-измерительных приборов и автоматики на Иркутском алюминиевом заводе, инженером автоматических систем в ЗАО «Ирмет», а с 2009 года в должности электрика, затем энергетика, начальника производства в ОАО «Байкалкварцсамоцветы».

В 2013 году, в 30-летнем возрасте, Денис Сергеевич, пройдя по цепочке производство основных подразделений нашего предприятия, становится его генеральным директором. За эти годы под его руководством были модернизированы и оснащены новейшим оборудованием основные производственные мощности «Байкалкварцсамоцветов», введен в строй уникальный минералогический музей и торгово-выставочный комплекс предприятия, многократно выросли объем и ассортимент продукции, реализация которой осуществляется сейчас во многих крупных городах России и за рубежом.

И в этом году, не смотря на сложные экономические условия, простои из-за пандемии, предприятие не только успешно выполнило все свои обязательства по заказам и добыче сырья, но и, с вводом нового цеха, почти на 40% готово увеличить объемы производства, подтвердив тем самым свои обязательства на следующий год.

Такой динамичны рост предприятия был достигнут благодаря и целенаправленной, вдумчивой и последовательной работе Дениса Сергеевича. Являясь настоящим профессионалом, умелым и чутким, а если требовало дело – требовательным и порой даже жестким руководителем, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди сотрудников. И нас он сумел сплотить в крепкий коллектив, в единую команду, работающую на перспективу. Если что-то у нас «зависало», не ладилось и опускались иногда руки, он всегда говорил: «Все поправим. Давайте будем смотреть вперед, в будущее». Теперь это будущее мы будем создавать и за него.

А сколько добрых дел по развитию сырье добывающих территорий, по социальной поддержке жителей, а также культовых мест, храмов и социальных объектов Иркутска, Иркутского района и родного села Смоленщина было свершено по его инициативе! Это не осталось без внимания людей. Денис Сергеевич многократно награждался благодарственными адресами от муниципалитетов Иркутска, Иркутского, Черемховского районов, аймаков республики Бурятия. За производственные успехи был награжден почетными грамотами «Роснедр», «Центросибнедр» имеет ведомственные и государственные награды: медаль «За усердие», золотую медаль «За профессиональное мастерство», почетный знак «За вклад в развитие национальной экономики», орден «Почетный гражданин России».

Мы прощаемся с Денисом Сергеевичем 2 декабря на Смоленско-Марковском кладбище, где похоронена его мама – Марина Петровна. Отпевание пройдет в Иркутском храме Преображения Господня, прихожанами которого является всё большое семейство Костюковых, и где год назад нашим предприятием был возведен величественный иконостас из сибирских самоцветов –еще одно благое дело Дениса Сергеевича Костюкова. И память о нём…

Выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким Дениса Сергеевича, отцу Сергею Петровичу, жене Юле, детям. Упокой его господь.

Коллектив ОАО «Байкалкварцсамоцветы».