В Тофаларии откроется национальная мастерская "Сокровище Саян"

Семейно-родовая тофаларская община коренных малочисленных народов «Кедр» с проектом «Национальная мастерская "Сокровище Саян" в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Как рассказала председатель общины Яна Артышук, по проекту в тофаларском селе Верхняя Гутара планируется оборудовать мастерскую и начать производить изделия народного творчества, шить национальные костюмы.

- Мы уже заказали станки для обработки кожи, швейную машинку, специальные ножницы. Все это должны доставить в наш район. Когда мастерская будет оборудована, мы начнем создавать изделия, которые потом планировать представлять на выставках, - отметила Яна Артышук.

Верхняя Гутара - село в Тофаларии, на территории Нижнеудинского района Иркутской области. Большая часть населения – коренные жители, тофалары.