Школьников Иркутской области познакомят с многодетными многонациональными семьями

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Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня» с проектом "Кружка мира - 2" в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Как сообщила Юлия Акишина, и.о. руководителя ассоциации, суть проекта заключается в том, что представители объединения встречаются с многодетными многонациональными семьями и затем рассказывают о них школьникам и в соцсетях, в том числе, с помощью фильмов.

В этом году запланированы встречи с десятью семьями региона. К ним на чаепитие представители «Берегини» приезжают со своими кружками, отсюда и название проекта.

В феврале 2021-го начнутся презентации в школах. Задачи проекта – познакомить детей с разными народами, проживающими на территории Сибири, и одновременно повысить престиж многодетной семьи. Цель - сохранение национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, поддержание традиционных семейных ценностей.