Житель Иркутска отсудил 100 000 рублей после падения на скользкой лестнице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутянину после похода в один из гипермаркетов потребовалось санаторно-курортное лечение. Выходя из магазина, мужчина поскользнулся на скользкой лестнице, упал и сильно ударился. Врач прописал ему восстановительное лечение, которое вместе с затратами на дорогу обошлось пострадавшему в 100 000 рублей.

«Мужчина обратился в Куйбышевский суд Иркутска с иском о возмещении собственником здания вреда и расходов», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – «В апреле иск был удовлетворен, однако, ответчик подал апелляцию».

Иркутский областной суд оставил решение районного суда без изменения, так как доказательств, предоставленных пострадавшим, было достаточно. Решено, что владелец возместит вынужденные расходы на лечение, покупку костылей – в общей сложности, более ста тысяч рублей.

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