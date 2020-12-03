Подпольное игорное заведение с автоматами закрыли в Братске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В городе Братск Иркутской области сотрудники полиции Приангарья пресекли деятельность подпольного игорного заведения. На месте «развлекательного комплекса» для азартных людей изъяли 10 игровых автоматов и деньги. Известно, что организатором следователи считают 28-летнего братчанина.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – «Проводятся следственные действия. Подозреваемый сотрудничает со следствием».
Проработать долго незаконное заведение не успело. Специалисты считают, что азартные игры проводились там с октября по ноябрь. Для и организации мужчина арендовал помещение на улице Курчатова и даже нанял работников.
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