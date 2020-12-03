Еще 280 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти. Для второй волны пандемии в регионе сегодня, 3 декабря, зафиксировано рекордное количество заболевших за сутки – 280. Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования – 33 191.

«В больницах Приангарья 3 декабря медики лечат 3785 пациентов», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Выздоровели за сутки 278 человек, всего с инфекцией справились 29 207».

Увы, зарегистрированы новые смерти. Как стало известно, КП-Иркутск, за последние 24 часа 12 человек умерли от COVID-19, еще один зараженный не перенес других тяжелых заболеваний. Всего с начала пандемии скончалось уже 1079 человек: причиной смерти в 934 случаях был COVID-19, еще в 145 – иные болезни.

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