Инфраструктуру аэропорта Бодайбо модернизируют к 2024 году

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев посетил Бодайбинский район. Здесь в рамках государственного-частного партнерства предусмотрена модернизация аэропортового комплекса и взлетно-посадочной полосы. Объект вошел в программу по развитию региональных аэропортов и маршрутов нацпроекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». На реализацию проекта из федерального бюджета направят более 4 млрд рублей.

Сейчас за счет средств работающей на территории района золотодобывающей компании идет разработка проектной документации, которая должна быть готова до конца 2020 года.

В целом проект модернизации аэропорта включает четыре этапа. Начало работ запланировано на 2021 год, завершение – на 2024-й. По итогам обновлений аэропорт Бодайбо сможет принимать не только самолеты Ан-24, Ан-26, но и лайнеры типа Sukhoi Superjet 100.

- Модернизация аэропорта расширит перспективы всего Бодайбинского района,- подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

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