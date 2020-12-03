В Иркутске пройдут рождественские образовательные чтения

Региональный этап XXIX Международных рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» пройдет с 7 по 9 декабря в Иркутске. Мероприятие посвящено 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и 30-летней годовщине второго обретения мощей святителя Иннокентия Иркутского. Об этом сообщили в Иркутской епархии.

Как рассказали КП-Иркутск, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой чтения пройдут в основном в онлайн-формате. Пленарное заседание будет очным, но с ограниченным числом участников. Оно состоится 7 декабря в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Иркутской епархии.

В последующие дни в рамках мероприятия в дистанционном режиме состоятся семинары и круглые столы. Планируется обсуждение актуальных вопросов в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.