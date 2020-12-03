Сибиряк пытался перебросить наркотики в колонию при помощи рогатки. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

Во время проверки территории вблизи в колонии в поселке Плишкино под Иркутском оперативники приметили у ограждения мужчину, явно собиравшегося перебросить что-то через забор в исправительное учреждение. Наркорозыскная собака указала, что у мужчины есть запрещенные вещества.

«При обыске в кармане у него был найден сверток, обклеенный синей лентой и рогатка», - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.

Задержанного вместе с изъятыми предметами передали полиции. Экспертиза подтвердила, что в замотанном свертке – 0.174 грамма наркотиков. Сибиряку грозит уголовное дело за незаконный оборот запрещенных веществ.

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