Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2020: адреса, сколько часов не будет тепла Фото: Александр ГЛУЗ

Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2020 запланировано в Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах. В каких то домах подача теплоэнергии прекратится совсем, в каких-то будет снижение параметров температуры и давления в ряде зданий.

«Теплоснабжение отключат на несколько часов для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Специалисты обещают управиться с необходимыми процедурами за 5-8 часов. Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2020 проведут в зданиях по улицам Тургенева, Маяковского, Джамбула, Байкальская, Ширямова, Дыбовского, Мельничная, Рабочая, Пролетарская, Некрасова, Халтурина, Декабрьских Событий, Карла Маркса и других (см. таблицу)

Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2020: адреса

Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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