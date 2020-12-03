Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2020: адреса, сколько часов не будет тепла
Фото: Александр ГЛУЗ
Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2020 запланировано в Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах. В каких то домах подача теплоэнергии прекратится совсем, в каких-то будет снижение параметров температуры и давления в ряде зданий.
«Теплоснабжение отключат на несколько часов для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
Специалисты обещают управиться с необходимыми процедурами за 5-8 часов. Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2020 проведут в зданиях по улицам Тургенева, Маяковского, Джамбула, Байкальская, Ширямова, Дыбовского, Мельничная, Рабочая, Пролетарская, Некрасова, Халтурина, Декабрьских Событий, Карла Маркса и других (см. таблицу)
Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2020: адреса
Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска
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