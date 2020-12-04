Сильное землетрясение в Бурятии не вызвало разрушений. Фото: БФ ФИЦ ЕГС РАН

В Бурятии 3 декабря произошло землетрясение с силой в 6 баллов в эпицентре, который находился в Северо-Байкальском районе. Ближайший к сильным толчкам населенный пункт находится на расстоянии больше, чем 59 километров – это поселок Кичера.

«Там магнитуда сейсмособытия составила 4.9 баллов», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия. – «По сообщению ЕДДС Северо-Байкальского района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме».

Как отмечают спасатели, разрушений – нет. Но информация будет уточнятся.

«Напоминаем, что 1-4 балла – это слабые землетрясения, 5-7 баллов – сильные, 8 и более – разрушительные», - отметили в МЧС республики. – «Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда».

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