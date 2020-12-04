Аварийное отключение электричества произошло в Слюдянском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В поселке Солзан Слюдянского района жители нескольких десятков домов провели эту ночь без электричества. Из-за аварии на электросетях под отключение попали 46 частных домов, два соц.объекта, в их числе водонапорная башня. В результате чего произошло и отключение холодного водоснабжения.

«Без электроэнергии осталось 46 домов, без холодной воды – 236 домов и два социально-значимых объекта», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Над устранением аварии работают 11 человек на 4 спец.машинах. Также в ночь на 4 декабря электроэнергия из-за аварии пропала в 8 домах жителей поселка Янталь в Усть-Кутском районе. Неисправность устраняется тремя работниками.

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