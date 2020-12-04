Представители еврейской общины Иркутска получат праздничные наборы

Фото: Предоставлено КП.

Еврейская община Иркутска готовится к празднику Ханука. Он будет отмечаться в этом году с 10 по 18 декабря. Как рассказал КП-Иркутск главный раввин города Иркутска и Иркутской области Аарон Вагнер, Ханука - праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении храма в 164 году до нашей эры. Это праздник победы света над тьмой. В его рамках в течение 8 дней каждый вечер зажигают свечи. Для этого, как правило, используют специальный подсвечник — ханукию.

- В этом году светлый праздник омрачается сложной эпидемиологической ситуацией, - отметил Аарон Вагнер. – В этой связи массовых мероприятий мы проводить не будем. Но прихожане получают по почте поздравления и купоны на праздничные наборы. В этих наборах подсвечник, свечи и правила их зажигания – все, что нужно, чтобы отметить праздник. Мы будем зажигать свечи каждый у себя дома, но в одно и то же время. Тем самым мы объединимся, чтобы прогнать тьму, и будем надеяться, что коронавирус тоже не устоит, мы прогоним его прочь.

Молодежь разнесет праздничные наборы пожилым людям с соблюдением всех мер предосторожности.

В течение праздника каждый день прихожане будут получать онлайн-поздравления. По традиции в память о ханукальном чуде, когда оливковое масло горело в храмовом светильнике восемь дней, в дни Хануки едят пищу, приготовленную на растительном масле, в том числе пончики.