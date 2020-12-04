В Приангарье почтили память неизвестных солдат

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске прошел митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, увековечению памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских солдат, погибших на территории нашей страны или за ее пределами.

- В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, - сказал на митинге губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – На фронт ушли более 200 тысяч жителей Приангарья, почти половина из них не вернулась с полей сражений. Вечная память героям! Их подвиг - пример высочайшего мужества и героизма.

Инициаторами введения в календарь памятной даты – Дня неизвестного солдата – стали поисковые движения. Глава региона вручил благодарственные письма Президента России участникам поискового отряда «Искатель» Екатерине Русецкой и Максиму Комарову. Также в этот день родственникам трех солдат из Иркутской области передали личные вещи погибших героев.

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