В следующем году в Иркутске откроют две поликлиники

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В 2021 году в бюджете Иркутской области запланированы средства на возведение в столице региона двух учреждений здравоохранения. Это детская поликлиника городской клинической больницы № 8 в Ново-Ленино на 350 посещений в смену и медицинский комплекс ИАПО, включающий детскую поликлинику на 400 визитов и женскую консультацию. На завершение работ выделят 607,9 млн рублей.

Как сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, в целом разработана и согласована проектная документация для строительства четырех медицинских объектов в областном центре.

- Правительство Иркутской области приняло меры по снижению финансовой нагрузки на административный центр региона. На софинансирование приоритетных направлений направляются значительные суммы, - сказал Игорь Кобзев.

Министр здравоохранения региона Яков Сандаков отметил, что проектная документация разработана для строительства детской поликлиники больницы №10 на 500 посещений в смену, поликлиники №15 на 500 визитов, филиала поликлиники №1 на 1 тыс. посещений, травмпункт больницы №3 на 200. На возведение всех четырех объектов потребуется 3,8 млрд рублей. Также в следующем году планируется разработка документацию для строительства детской поликлиники на месте бывшего кинотеатра «Чайка».

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