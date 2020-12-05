Фестиваль - конкурс татарского и башкирского искусства пройдет в Приангарье

Иркутская областная общественная организация «Татаро-башкирский культурный центр» с проектом "Фестиваль - конкурс татарского и башкирского искусства "Ангара таннары" (Ангарские зори) в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Фото: Предоставлено КП.

Как рассказал председатель организации Рамис Султанов, такой фестиваль проходит традиционно. В 2021 году в Иркутской области состоится конкурсный отбор, победители которого отправятся на масштабное мероприятие в Новосибирск. Оно называется «Сибирские звезды» и проводится весной.

- Сейчас идет подготовительная работа, в том числе, закупка оборудования. Также мы ездим по районам области, отбираем участников. В феврале предполагается собрать их на гала-концерт в Иркутске, - отметил Рамис Султанов.

Среди номинаций сольные и групповые вокальные номера, танцы, художественное слово, игра на музыкальных инструментах.