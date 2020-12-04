3-летняя девочка сгорела заживо на пожаре в Черемхово Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедия произошла днем, 4 декабря в Черемхово. Там загорелась квартира в одном из жилых домов. Уже через несколько минут пожарные были на место. Они пробрались внутрь горящей квартиры, и потушили огонь. Правда, без жертв не обошлось. На кухне спасатели нашли тело 3-летней девочки.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Выяснилось, что родители погибшего ребенка в момент пожара были на работе.

Уже известна причина трагедии. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Все обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи.

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