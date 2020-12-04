Назначен первый заместитель мэра Иркутска

Антон Красноштанов назначен первым заместителем мэра Иркутска. Фото: сайт Заксобрания Иркутской области.
Антон Красноштанов стал первым заместителем мэра Иркутска. Глава города Руслан Болотов подписал соответствующее распоряжение. Об этом сообщили 4 декабря в городской администрации.
Как стало известно "КП"-Иркутск, первый заммэра будет руководить работой комитетов, управляющих Правобережным, Октябрьским, Свердловским и Ленинским округами города.
Отметим, незадолго до назначения Антон Красноштанов сложил полномочия депутата Заксобрания Приангарья.
СПРАВКА "КП"
Антон Красноштанов - коренной иркутянин, родился 10 июня 1986 года.
Получил образование по специальности «правоведение» в Сибирском государственном межрегиональном колледже строительства и предпринимательства. Позже окончил Иркутский государственный университет путей сообщения по специальности «Управление персоналом», а три года назад - Российскую Академию госслужбы при президенте по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудился с юных лет. Начал со сварщика, затем был мастером участка на стройках. Построил карьеру в одной из строительных компаний Иркутска, возглавляя ее до недавнего времени.
Увлекается спортом и интеллектуальными играми.
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