Белорусы Иркутской области запишут рождественский концерт

В общественной организации «Иркутское товарищество Белорусской культуры имени Я. Д. Черского» могут изменить формат традиционного празднования Рождества. Народные коллективы запишут свои выступления на камеру, а затем отправят организаторам концерта. Тогда в социальных сетях организации выйдет целый концерт.

«В прошлом году в Иркутске у нас была большая встреча, 7 января к нам пришло около 80 человек. Мы тогда проводили вечер семейного отдыха – у нас была организована игра, викторина на знание новогодних и белорусских традиций, колядовщики... Но в этом году такая форма невозомжна», - рассказала Елена Сипакова, председатель организации.

Кстати, опыт проведения онлайн-мероприятий в белорусов уже есть. Летом, в условиях пандемии, они так же отметили Купалье – один из древнейших народных праздников, посвященных солнцу и расцвету земли. Тогда прошел конкурс – девочки, девушки и женщины плели купальские венки и отправляли их в социальные сети организации.

Впрочем, пока окончательное решение о формате концерта не принято. Празднование Рождества и Нового года у белорусов начинается лишь 25 декабря.