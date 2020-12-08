Игорь Кобзев: Качество капремонта многоквартирных домов должно быть в приоритете

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел оперативное совещание, где обсуждались вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Глава региона сообщил, что к нему от жителей поступает много обращений по качеству проводимых работ. Игорь Кобзев поручил профильным ведомствам провести прямой эфир в социальных сетях и ответить на вопросы, которые ставит население.

- Помимо сроков капремонта приоритетом для подрядчиков должно быть качество выполняемых работ. Оно должно устраивать и заказчика, и людей, которые живут в отремонтированных домах, - заявил Игорь Кобзев.

В план капремонта 2020 года вошло1410 домов, включая 392, перешедших с 2019- го и 322 – с 2018 –го. К 1 декабря отремонтировано 886 МКД - 62,8% от плана. До конца года работы должны быть завершены в 1128 домах, еще 282 перейдут на следующий период.

Так как в 2018-2019 годах процент исполнения региональной программы был низким – ремонтировали по 153 дома вместо более 700 запланированных - глава Приангарья держит вопрос на личном контроле.

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