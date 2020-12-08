Фестиваль «Ремесла Сибири» пройдет в Иркутской области

Фестиваль народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Ремесла Сибири» запланирован в Иркутской области. Его учредителями и организаторами выступают министерство культуры и архивов региона, «Центр культуры коренных народов Прибайкалья». Цель мероприятия: сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел народов Прибайкалья.

Среди задач: сохранение и восстановление самобытного народного ремесла народов Прибайкалья; выявление новых процессов и направлений, стилей, техник в творчестве художественного промысла и декоративно-прикладного искусства; популяризация ручного труда; воспитание бережного отношения к культурному наследию своего народа; создание единой информационной базы данных народных мастеров и любителей; повышение профессионального мастерства и стимулирование создания новых творческих работ.

Номинации фестиваля: «Кукла Прибайкалья», «Тематическая композиция», «Художественная графика и живопись», а также национальные вышивки, инструменты, костюмы, украшения, утварь.

Жюри будет оценивать работы по фотографиям. Участников фестиваля наградят дипломами, а победителей еще и подарочными картами. Работы, отобранные для печати, будут размещены в альбоме фестиваля.