Число отравившихся в детском саду в Ербогачене увеличилось до 40 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число отравившихся в детском саду в Ербогачене, что в Катангском районе, увеличилось до 40. Напомним, первые случаи заболевания зафиксировали еще 30 ноября. Как минимум, у 18 ребят обнаружили сальмонеллез. Сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно.

- В стационаре находится 10 детей, семеро из них готовятся к выписке. Остальные лечатся амбулаторно, - сообщали накануне в министерстве здравоохранения Иркутской области. - Медицинские работники наблюдают за контактными детьми и сотрудниками детского сада.

Причина отравления, предварительно, - нарушение технологии приготовления блюд, а конкретно, куриных котлет. Дошкольное учреждение временно закрыто, региональное Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование и дезинфекцию.

Как ранее сообщали корреспонденты "КП"-Иркутск, следственный комитет по Приангарью проводит доследственную проверку в связи с отравлением детей.

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