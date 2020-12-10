Стало известно, когда пройдут магнитные бури в Иркутске Фото: Иван МАКЕЕВ

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупредила всех о надвигающихся на нашу планету бурях. Накануне стало известно, когда ждать магнитные бури в Иркутске. По данным ученых, в столице Приангарья возмущения геомагнитного поля начнутся в ночь на 11 декабря, на часах будет около полуночи по местному времени. Пик в Иркутске ожидается 11 числа в 6 утра и 12 дня.

«Ожидаются магнитные бури уровня G1, то есть слабые», - сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Вызваны они, по сообщениям ученых, вспышкой на Солнце, таких геомагнитных возмущений не было уже несколько лет. Кстати, по прогнозу Лаборатории, это будут не единственные вспышки в этом месяце. Слабая магнитная буря ожидается 19 декабря.

Как рассказал корреспонденту КП-Иркутск доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО, доктор медицинских наук Сергей Лаврик, метеозависимые иркутяне могут в этот день почувствовать слабость.

Прогноз магнитных бурь от Лаборатории рентгеновской астрономии солнца Физического института РАН.

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