В Иркутской области прошел региональный казачий фестиваль «Моя семья – жемчужина Сибири. 2020»

Фото: Иркутский областной дом народного творчества.

Иркутский областной Дом народного творчества и Иркутское войсковое казачье общество подвели итоги фестиваля «Моя семья – жемчужина Сибири». Мероприятие провели в заочной форме. В нем приняли участие 16 фотографов-любителей из Ангарска, Черемхово, Иркутска, Саянска, а также Боханского, Заларинского, Куйтунского, Нижнеилимского, Тулунского Усольского, Черемховского и Шелеховского районов Приангарья.

Как сообщили в Иркутском областном доме народного творчества, в рамках фестиваля принимались фотоработы в двух номинациях: «Родные лица», «Традиции и современность». Последняя оказалась наиболее популярной. Участники прислали 41 фото, отражающее моменты, связанные с казачьей культурой Иркутской области. Это снимки народных гуляний, фестивалей, концертов, праздников.

В номинации «Родные лица» было представлено 16 работ - портретов и групповых снимков. Все фотографы-любители были отмечены дипломами и памятными сувенирами.