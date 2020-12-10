Стало известно время ожидания анализа на коронавирус в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем недавно невозможность быстро сделать тест на коронавирус приносила много проблем, люди, которым не поставлен диагноз, вовремя не лечились. Все помнят, что ждать приходилось ждать очереди на пробу ПЦР, потом несколько дней ожидать результат. Ситуация изменилась, когда разрешили разные методы, в том числе экспресс-тестирование, и открылось больше лабораторий.

-Сейчас тесты мы делаем в 15 лабораториях, - рассказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. – Мощности позволяют проводить до 14 тысяч проб в сутки. А в ближайшие дни будут открыты еще две – под Иркутском и в Усть-Илимском районе, и возможности вырастут до 16 тысяч исследований.

Но накануне, например, проверили 5600 человек. Больше не было необходимости. Охват тестированием у нас довольно высокий – 290 на 100 тысяч населения. Это довольно много.

Сейчас ждать результатов анализа в Иркутске приходится 24 часа, а в регионе, с учетом доставки – 48 часов.