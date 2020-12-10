Названо медицинское учреждение, которое откроют в Иркутске в первую очередь после выхода на плато. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под лечение коронавируса были переориентированы практически все больницы региона – 56. И поэтому на депутатском часе министра спрашивали о том, как с помощью тем, кто страдает обычными болезнями.

-Вся необходимая экстренная помощь пациентам – как хирургическая, так и травматологическая, терапевтическая и, в том числе, кардиологическая, в регионе оказывается, - отметил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков на встрече с депутатами Законодательного Собрания региона. –Конечно, речь не идет о плановой помощи, тут придется потерпеть, нам постоянно приходится искать баланс. Но, как только ситуация стабилизируется, хотя сегодня сложно сказать, когда мы выйдем на плато, в первую очередь будет организовано лечение больных с онкологическими заболеваниями.

Пока открыть онкологический диспансер для приема профильных больных нельзя - слишком большой уровень распространения коронавируса.