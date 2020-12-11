Иркутянин заплатил налоги, испугавшись, что новенькую Тойоту продадут с торгов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Принудительные меры сработали. После того, как закончился срок для добровольного погашения задолженности в размере 606 тысяч рублей, что житель Иркутска не выплатил налоговой инспекции, судебные приставы явились к нему, чтобы описать имущество.

«Был составлен акт описи и ареста автомобиля марки Toyota Camry, 2016 года выпуска», - сообщает пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «Иномарку изъяли и поместили на специальную стоянку с целью ее дальнейшей продажи».

После этого должник в срочном порядке заплатил налоги. Транспортное средство возвращено владельцу.

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