Картины, отражающие национальные традиции, представлены в Галерее сибирского искусства

Фото: Иркутский областной художественный музей.

В Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея проходит выставка бурятского художника Бальжинимы Доржиева, работы которого отличаются современным взглядом на национальные традиции. Его картины – это природа и животные Бурятии, этнические мотивы, женские и детские образы. Работы посвящены родной земле, ее народу, традициям, обычаям и легендам.

Для зрителей полотна художника – настоящий праздник цвета, дарящий радость и оптимизм, создающий особое лирическое настроение. Сам автор не раз отмечал, что для него главное – передать через краски свои чувства, вернуться через цвет к себе, к своим истокам.

Фото: Иркутский областной художественный музей.

В экспозиции под названием «Предчувствие полета» представлено 25 живописных полотен и графических работ. Выставка продлится до 17 января. В связи с эпидемиологической ситуацией для знакомства с миром яркой, фантастической живописи требуется предварительная запись.

Бальжинима Доржиев родился в 1950 году в местечке Улан-Булаг, недалеко от села Согто-Хангил Читинской области. Окончил декоративно-оформительское отделение Иркутского художественного училища и Ленинградский институт живописи, графики, скульптуры и архитектуры.