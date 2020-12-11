283 случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 11 декабря, зафиксировано еще 283 случая заражения коронавирусом.

- Подтвержденных случаев инфицирования - 35379, в том числе госпитализировано 3694 (-4), - сообщается на сайте правительства Приангарья.

Победило болезнь огромное число жителей Иркутской области - 30918 человек, в том числе за последние сутки выписались 244 пациента. Умерли от опасной инфекции 1037 человек, из них 13 смертей зафиксировали за сутки. Скончались от других, не связанных с COVID-19, заболеваний 160 сибиряков, из них четверо - за сутки.

Как уже сообщали корреспонденты "КП"-Иркутск, в коронавирусных госпиталях региона свободно около 25% коек. Как только число заражений пойдет на спад, первым в Иркутске переведут на обычный режим работы онкодиспансер.

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