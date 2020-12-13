Теплоснабжение в Киренске восстановили к утру 13 декабря.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вечером в субботу, а если быть точным, то в 22.25, коммунальщики и специалисты МЧС устранили аварию на сетях в Киренске и восстановили теплоснабжение. Всего на устранении аварии работало 14 человек и четыре автомобиля спецтехники.
- От МЧС России было задействовано два специалиста и один спецавтомобиль, - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
Напомним, аварийное отключение отопления произошло в Киренске 12 декабря рано утром. Без тепла остались четыре многоэтажных дома и пять частных домов – в общей сложности 125 человек, 25 из которых – дети. Социальные объекты под отключение не попали.
Аварию устраняли накануне весь день, лишь к вечеру долгожданное тепло вернулось в дома киренчан.
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