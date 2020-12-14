Журналисты Приангарья приняли участие в областном конкурсе, направленном на профилактику экстремизма

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области подвели итоги регионального конкурса на лучшие материалы средств массовой информации, направленные на создание тематического информационного продукта по профилактике экстремистских и террористических проявлений.

Всего на конкурс заявилось свыше 20 авторов из Иркутска, Братска, Осинского и Аларского районов. Они представили материалы, опубликованные в периодическом издании, размещенные в интернете, вышедшие на радио и телевидении. Работы оценивали представители ФСБ и МВД, правительства региона, общественных организаций. В число победителей вошли корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске Андрей Синьков. Он занял одно из первых мест. Также в числе победителей Наталья Кравченко, руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

Напомним, что такой конкурс проводится в Приангарье с 2012 года. Работы оцениваются по десятибалльной системе. Критериями оценки являются актуальность, полнота раскрытия темы, выразительность и доходчивость языка изложения.