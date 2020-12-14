Ресторан из Иркутска имитировал работу хостела, чтобы устраивать ночные вечеринки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как только не изощряется общепит, чтобы работать в обход коронавирусных ограничений. Напомним, сейчас в Приангарье бары, кафе, рестораны могут работать только до 23 часов. Одно из заведений в Иркутске открыло липовый хостел, чтобы посетители отдыхали там под видом постояльцев.

- На момент проверки после 23 часов там находилось 98 человек, - рассказали в правительстве Иркутской области. - В соответствии с указом губернатора в ночное время в ресторанах при гостиницах могут обслуживаться только лица, в них проживающие.

Но хостел был рассчитан на четверых, а никак не на сотню. И никто там не жил, регистрационный журналов постояльцев был в тот день пуст. Как стало известно "КП"-Иркутск, теперь заведению грозит наказание, административный протокол уже составлен.

- Штраф за такое нарушение для общепита, являющегося юридическим лицом, составляет от 100 до 300 тысяч рублей, - напомнила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова. - За повторное нарушение деятельность организации может быть приостановлена до 90 суток.

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