В январе в Иркутскую область поступит более 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Выработался ли у жителей Иркутской области коллективный иммунитет к коронавирусу, будет известно в ближайшее время. Сейчас в Приангарье идет третий этап обследования населения на наличие антител. Задействованы больше 4 тысяч волонтеров. Напомним, что по итогам такого исследования в сентябре выяснилось: иммунитет выработался у почти 13% добровольцев.

На заседании оперативного штаба, который провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, стало известно, что в январе 2021 года в регион должно поступить около 41 тысячи доз вакцины от COVID-19, а в феврале – еще 75 тысяч.

- В социальных сетях люди спрашивают, где и как будут ставить прививки. Много обращений по этому поводу поступает на горячую линию. Ближе к старту массовой вакцинации подробная информация будет доведена, - сказал Игорь Кобзев.

На заседании глава региона также поручил министерству здравоохранения Иркутской области создать запас лекарств для лечения пациентов с коронавирсуной инфекцией и другими заболеваниями в праздничные дни. Больницы региона проверят на предмет наличия медикаментов, средств индивидуальной защиты.

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