Правительство Иркутской области реализует мероприятия по поддержке коренных малочисленных народов

В восьми районах Иркутской области проживает около двух тысяч представителей коренных малочисленных народов.

В восьми районах Иркутской области проживает около двух тысяч представителей коренных малочисленных народов. Это тофалары и эвенки. Для их поддержки правительством Иркутской области реализуется целый ряд мероприятий в рамках региональных госпрограмм.

В частности, оказывается социальная поддержка, содействие в сохранении и развитии традиционной хозяйственной деятельности. Проводятся мероприятия в сфере сохранения традиционной культуры. Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Также местным бюджетам из региональной казны предоставляются субсидии, в том числе в целях приобретения дизельных электростанций и топлива для них, для компенсации транспортных услуг по доставке нефтепродуктов и прочих грузов, возмещения расходов по авиационным и другим перевозкам. Размер финансирования мероприятий ежегодно составляет более 108 млн рублей.

С целью привлечения населения к сохранению национальных промыслов, изучению родных языков, воспитанию подрастающего поколения в духе национального самосознания при поддержке правительства Иркутской области в течение 2020 года проведены различные конкурсы, фестивали и праздники.

Также делегация Иркутской области приняла участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 30-летию со дня образования Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, которые прошли в Москве. В ходе мероприятий три представителя коренных малочисленны народов региона были отмечены ведомственной наградой Федерального агентства по делам национальностей.