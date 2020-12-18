Татары Иркутской области к столу на Новый год часто готовят балеш и чак-чак Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Иркутской области, по данным переписи населения, проживает более 22 000 татар. Конечно, многие из них отмечают Новый год вместе со всеми жителями Приангарья. Будут накрывать стол, украшать дом новогодними игрушками, гирляндами, поставят елку.

- Новый год для нас светский праздник, который мы уважаем и любим, - рассказывает татарин, муфтий централизованной религиозной организации мусульман «Байкальский муфтият» Фарид Мингалеев. – Новый год мусульмане отмечают по лунному календарю - он уже наступил в августе, но и государственный праздник мы будем отмечать.

Иркутская Соборная мечеть Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как рассказал Фарид Мингалеев, часто на Новый год татары готовят суп-лапшу – это блюдо, по их мнению, способно украсить любой праздник. Кроме него, подают национальный пирог балеш с рисом, картошкой или мясом. На десерт – восточная сладость чак-чак.

- Конечно, на столе не должно быть свинины, все продукты должны быть халяльными, - отмечает муфтий. – Если человек верующий, то и от спиртного он откажется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08