Иркутянка, играя на бирже, отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей

Мошенники вновь сорвали огромный куш с доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз на удочку аферистов попала 45-летняя иркутянка. Женщина решила освоить игру на бирже, и нашла в соцсетях компанию-посредника. Она заполнила анкету, в которой указала свой номер телефона и адрес электронной почты.

Вскоре ей начали звонить менеджеры брокерской фирмы и предлагали помощь в покупке и размещении ценных бумаг. Убедив сибирячку в получении крупных дивидендов, мошенники предложили ей перевести 15 тысяч рублей. Затем на их «брокерский счет» последовали 100, 300, 500 и более тысяч рублей. За месяц иркутянка набрала пять кредитов в банках, и в итоге перевела мошенникам 1725 000 рублей. То, что она стала жертвой аферистов, женщина поняла, когда не нашла официального сайта компании, и не дождалась ответа, где находится ее главный офис.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские напоминают, что по такой же схеме преступники за последнее время обманули нескольких сибиряков. Около 1 миллиона рублей перевела мошенникам 31-летняя жительница села Баклаши. В октябре 34-летняя жительница Тайшетского района лишилась 1,5 миллиона рублей.

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