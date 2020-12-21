Бывший госинспектор труда из Иркутска обвиняется во взятке в 150 тысяч рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Иркутске завершено расследование уголовного дела, по которому проходит бывший главный государственный инспектора труда. Его обвиняют в получении взятки.

Итак, по версии следствия, в конце 2019 года он получил от генерального директора одной из компаний 150 тысяч рублей. За эти деньги он обещал скрыть выявленные нарушения у компании по технике безопасности и охране труда. Из-за этих нарушений, в октябре 2019 года во время проведения работ по строительству водопроводных сетей в Ленинском районе, погибли 2 человека.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Обвиняемый признался в получении взятки. Он находится под домашним арестом.

Добавим, что уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.