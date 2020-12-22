Ищут три месяца: 74-летняя пенсионерка пропала без вести в Шелеховском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Шелеховском районе вот уже три месяца безуспешно продолжаются поиски пропавшей без вести 74-летней пенсионерки Людмилы Кожевниковой. Еще 18 сентября женщина ушла из дома по улице Слюдянская в поселке Ханчин, и не вернулась. До сих пор никто из родных и близких не знает ее местонахождение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшей. У нее европейский тип лица, рост около 160 см, на вид около 70-75 лет, среднего телосложения, овальное лиц, голубые глаза, светлые волосы. Была одета в спортивный темный костюм, черную кепку с эмблемой. При ходьбе женщина сутулится с перекосом на левую сторону.

Всех, кто сто-либо знает о местонахождении Людмилы Кожевниковой, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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