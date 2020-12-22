Власти Иркутска поддержат жителей дома по улице 4-я Советская, которых обязали снести десятиэтажку за свой счет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Администрация Иркутска готова поддержать жителей дома по улице 4-я Советская, 48, которые могут остаться без жилья. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой ситуации. 3 декабря суд обязал жильцов высотки, среди которых оказался легендарный хоккеист Александр Насонов, не просто съехать в течение полугода, а еще и снести огромное 10-этажное здание вместе с их квартирами за свой счет. Дело в том, что спустя 13 лет, когда дом почти достроили, выяснилось, что возведена многоэтажка незаконно. Теперь жильцы собираются подавать апелляцию. На днях с ними встретился мэр Иркутска Руслан Болотов.

- Мы будем защищать интересы жителей, - отметил Руслан Болотов. – Экспертизы показали, что многоквартирный дом соответствует требованиям пожарной безопасности, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, не создает угрозу жизни и здоровью людей.

По словам градоначальника, решение проблемы уже есть.

- Нужно оформить земельный участок, на котором построен многоквартирный дом, в собственность муниципалитета, - добавил Руслан Болотов. - После этого необходимо восстановить все недостающие документы, ввести жилой объект в эксплуатацию, после чего право собственности на землю будет передано жителям.

Подробную историю проблемной многоэтажки, читайте здесь.

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