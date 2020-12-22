Братчанин отдал мошенникам 750 тысяч рублей, думая, что делает выгодные инвестиции Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередной жертвой мошенников стал житель Братска. Две недели назад ему позвонила девушка и, представившись менеджером некой инвестиционной компании, сделала ему выгодное предложение по увеличению доходов. Затем она попросила сибиряка, перевести крупную сумму, которая вскоре якобы приумножится и он сможет забрать ее обратно с «набежавшими» процентами.

Братчанин поверил. Он создал на сайте электронный кошелек, на который за сутки перевел около 750 тысяч рублей. После этого сайт стал заблокирован, а менеджеры инвестиционной компании перестали выходить на связь. Доверчивый мужчина потерял все свои сбережения.

- Не доверяйте людям, которые пытаются вовлечь вас в какие бы то ни было «выгодные» проекты, обещая большие преференции, - в очередной раз предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.