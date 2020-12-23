Автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Ангарске и скрылся

Автомобилист сбил 53-женщину на пешеходном переходе в Ангарске и скрылся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Ангарска разыскивают водителя, сбившего на автомобиле 53-летнюю женщину. Как стало известно КП-Иркутск, не установлена ни личность автомобилиста, ни марка транспортного средства. Стоит отметить, что случилось это на "зебре" - нерегулируемом пешеходном переходе.

«ДТП произошло 22 декабря около 7.20 на Ангарском проспекте», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Водитель, двигаясь со стороны улицы Коминтерна, в сторону Ленинградского проспекта, совершил наезд и скрылся с места происшествия».

Пострадавшая ангарчанка получила травмы. Если вы проезжали по данной улице в момент ДТП или проходили мимо, стали свидетелем, полицейские призывают рассказать им все, что удалось запомнить в то утро.

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КОНКРЕТНО

Если вы обладаете какой-либо информацией о наезде на пешехода 22 декабря в Ангарске, обратитесь в ОГИБДД УМВД России по АГО, г. Ангарск, квартал 252, строение 40, кабинет 314, либо по телефонам: 102, 89025767220, 89501412553.