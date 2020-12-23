Водитель погиб, врезавшись на автомобиле в бетонную лестницу в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ночь на 23 декабря на улице Лермонтова в Иркутске произошло ДТП, унесшее жизнь водителя «ВАЗ 2114». В машине в момент аварии находился также один пассажир, его увезли в больницу в карете скорой помощи.

Как стало известно КП-Иркутск, около трех часов ночи водитель ВАЗа не справился с управлением машиной, авто врезалось в бетонную лестницу одного из зданий.

«От полученных травм 21-летний водитель скончался до прибытия скорой медицинской помощи», - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – «Пассажир также получил тяжелые травмы».

Во всех обстоятельствах и причинах данного ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД Иркутска.

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