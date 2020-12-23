Пояснение специалисты Упрдор «Прибайкалье» дали на совещании в Братске. Здесь руководство Управления дорог рассказало о том, какой состав смеси песка и соли применяется на дорогах и почему нельзя от этого отказаться. В частности отмечено, что для посыпки трасс применяют пищевую соль II категории, которую добывают на Тыретском солеруднике.-Если не применять соль, то снежный вал будет скапливаться на осевой. Машины пойдут по колее. Это создаст риск возникновения аварийных ситуаций и может привести к жертвам. Водителям будет не видно дорожной разметки для совершений необходимых маневров. Дорога моментально превратится в лед. Соль не дает снегу этого сделать, таковы ее химические свойства, - отметил руководитель Упрдор «Прибайкалье» Сергей Сунгатулин.Соли магния для этой цели в регионе применяться не будут. Они достаточно дорого стоят и в принципе малоэффективны. Поэтому на федеральных трассах используют поваренную соль.